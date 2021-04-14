В марте неэстонцы больше всего смотрели "РТР-Планету"

Эстонцы больше всего смотрели ETV (26,1%), Kanal 2 (10,8%) и TV3 (10,1%), а неэстонцы — "РТР-Планету" (13,2%), ПБК (10,2%) и "НТВ-Мир" (9,3%), пишет RusERR.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным в общем зачете в феврале был "РТР-Планета", рейтинг которого за месяц снизился с 4,4% до 4%. Аудитория ПБК за месяц выросла с 3,3% до 3,5%. Рейтинг "НТВ-Мир" вырос с 3,2% до 3,5%.

Доля эфирной аудитории русскоязычного телеканала ETV+ в марте по сравнению с февралем выросла с 1,5% до 1,7% (в марте 2020 года эфирный рейтинг ETV+ составлял 1,4%, в марте 2020 года рейтинг "РТР-Планеты" составлял 4,1%, рейтинг ПБК — 4,6%, рейтинг "НТВ-Мир" — 3,4%).

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