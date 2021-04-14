ЧП и криминал
14.04.2021, 08:30

Мужчина попал в больницу после столкновения с лосем на шоссе Таллинн-Нарва

 
Põdrad Peterburi maantee ääres.
Põdrad Peterburi maantee ääres.
Foto: Aive Sarjas
Во вторник в 22:20 произошло ДТП на 43 километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Куусалу, где 50-летний мужчина на Renault Megane сбил перебегавшего дорогу лося.

В итоге водителя доставили с места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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