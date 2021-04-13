Полиция рассказала о новых случаях мошенничества и схемах

В Таллинне 12 апреля начали уголовное делопроизводство по статье о мошенничестве — 60-летней женщине позвонили от имени банка Swedbank и сообщили, что с ее банковской карты кто-то пытается украсть деньги и для этого надо заблокировать карту. Женщину попросили сообщить данные Smart-ID, в результате с ее счетов было снято 1840 евро.

60-летний мужчина в волости Люганузе считал, что совершает сделки на финансовых рынках и для это сделал несколько банковских переводов в общей сумме 11 000 евро. Когда мужчина пожелал забрать свои деньги и указанную прибыль, оказалось, что это невозможно. Мужчина понял, что это мошенничество, и обратился в полицию. Начато уголовное делопроизводство.

В Силламяэ мужчина через популярный портал купли-продажи хотел приобрести щенка и сделал предоплату, но собаку не получил. Для выяснения обстоятельств начато делопроизводство.

В Тарту полиция получила заявление от предприятия, которое сделало предоплату за товар, то товар не был получен, а с продавцом сейчас невозможно связаться. Для выяснения обстоятельств начато делопроизводство.

Покупая что-то в интернете в магазине или у частного лица, надо проверить репутацию продавца, так как всегда существует риск столкновения с недобросовестными продавцами или мошенниками, готовыми нарушить права потребителя, продать некачественный и даже запрещенный товар или предоставить несуществующую услугу. Поэтому следует всегда до того, как переводить деньги, разузнать информацию о продавце из открытых источников и покупать товар только на сайтах, в надежности которых вы не сомневаетесь. Эстонские интернет-магазины, заслуживающие доверия, имеют на сайте знак доверия Союза интернет-торговли "Turvaline ostukoht" (Безопасное место покупок).

Как защититься от мошенничества?

∙ Если вам сообщат от имени банка, что со счетом какие-то проблемы, не передавайте никаких данных. Положите трубку и позвоните в свой банк сами.

∙ Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на компьютере программы AnyDesk или TeamViewer.