Лийна Керсна допустила открытие школ

И правительство, и научный совет придерживаются мнения, что ослаблять ограничения следует начать со школ, если тенденция к снижению заболевания продолжится.

Ранее руководитель научного совета вирусолог Ирья Лутсар сказала Delfi, что хотя некоторые уезды по показателям заболеваемости действительно вышли из т. н. красной зоны, для смягчения ограничений по всей Эстонии еще рано.

Когда дело все же дойдет до смягчения ограничений, по словам Лутсар, приоритетом должна стать сфера образования, ”которая в долгосрочной перспективе играет самую большую роль”.

Лийна Керсна сказала сегодня Delfi, что правительство рассматривает возможность открытия школ в первую очередь в регионах с более низким уровнем заболевания. ”Там, где школы можно открыть с учетом максимальной безопасности, мы могли бы сделать это уже в конце апреля”, — сказал Керсна. ”В любом случае привлечение детей в школу является приоритетом”.

Керсна добавила, что к более подробному обсуждению этого вопроса правительство приступит в следующий вторник.

В настоящее время для школ готовятся инструкции о том, как сделать так, чтобы они снова не стали крупными очагами распространения коронавируса после повторного открытия.

Рассматривается возможность проведения уроков на открытом воздухе с учетом соблюдения социальной дистанции.

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