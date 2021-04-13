На Олимпиаду в 14 лет! Энели Ефимова установила очередной рекорд Эстонии

Когда на табло зажглись цифры победного результата Ефимовой на дистанции 100 метров брассом (1.06,82), молодая спортсменка расплакалась. "Это были слезы радости, - говорит Энели. - Я очень хотела выполнить олимпийский А-норматив. Когда эта цель была достигнута, произошел выброс эмоций".

Две тренировки в день

Несмотря на рекордное время, Ефимова самокритично отнеслась к своему выступлению: "Это был не самый идеальный заплыв. Старт получился не очень хороший и финиш оставлял желать лучшего".

Ефимова начала заниматься плаванием в Силламяэ, но с осени 2019 года она живет в Таллинне. Главная причина переезда - возможность тренироваться в 50-метровом бассейне. Молодая спортсменка учится в частной школе "Аудентес" и тренируется в таллиннском "Калеве" под руководством Хенри Хейна.

"Очень рада, что переехала в Таллинн, - говорит Энели. - В день у меня две тренировки, на каждой из которых проплываем 3-6 километров. Тренер и группа меня поддерживают".

Отдыхать летом не придется

За последний год Энели улучшила свой личный рекорд на дистанции 100 метров брассом сразу на 3 секунды. Интересно, что с результатом, который Ефимова показала в Стокгольме, на предыдущей Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она бы заняла 6-е место в финальном заплыве.

Сама пловчиха к таким сравнениям с цифрами относится очень осторожно: "Не надо забывать фактор акклиматизации - мне через это еще предстоит пройти. Олимпиада в Токио, как и предыдущая в Рио, также пройдет на другом континенте. Так далеко от дома я еще никогда не выступала".

Олимпийские игры - не единственный крупный старт, который предстоит Ефимовой в ближайшее время. В мае Энели будет выступать на чемпионате Европы, а перед Олимпиадой у нее запланировано выступление на юниорском первенстве Европы.