Компания Johnson & Johnson приостанавливает поставки вакцины в Евросоюз

Как сообщается, на встрече в пятницу компания всё же подтвердила, что постарается поставить оговорённые в контракте 55 миллионов доз в Европейский союз к концу июня.

”Европейская комиссия находится в постоянном контакте с компанией” в ожидании разъяснения по поводу такого решения, добавил представитель власти, отказавшийся назвать своё имя, поскольку взаимодействие носит конфиденциальный характер.

Представитель Еврокомиссии отметил, что исполнительный орган ЕС изучает этот вопрос, но пока не даёт никаких комментариев.

Компания Johnson & Johnson также пока не ответила на вопросы о том, может ли задержка в поставках повлиять на оговорённые в контрактах даты.

Министерство здравоохранения и социальной защиты Великобритании (DHSC) в ответ на это настаивает на том, что решение Johnson & Johnson приостановить распространение вакцины в Европе не приведёт к срыву программы вакцинации, в рамках которой всё взрослое население страны должно быть привито до конца июля.