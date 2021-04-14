Российский ”Спутник V” одобрили к использованию в Индии. Это уже третья вакцина, которая используется в стране(9)
Две предыдущие вакцины — Covishield, разработанная Индийским институтом сыворотки, и Covaxin от биотехнологической компании Bharat Biotech — были одобрены в январе.
В заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенного инвестиционного фонда России) говорится, что Индия стала 60-й страной, одобрившей двухдозовую российскую вакцину. РФПИ заключил соглашения на производство более 850 миллионов доз в год с пятью индийскими фармацевтическими компаниями: Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Небольшое количество вакцины должно быть выпущено к концу апреля, и производство будет постепенно набирать обороты.
”Среди вакцин от коронавируса ”Спутник V” занимает второе место в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами”, — сказано в заявлении.
После вакцин Moderna и Pfizer ”Спутник V” является третьей по эффективности — 91,6% — вакциной. В Индии её производит фармацевтическая компания Dr Reddy's. 19 февраля эта компания подала заявку на экстренное применение находящейся сейчас на III Этапе клинических испытаний российской вакцины. В понедельник лекарство было рекомендовано к использованию Комитетом предметных экспертов Центрального управления по контролю стандартов лекарственных средств.
16 января Индия начала крупнейшую в мире кампанию по вакцинации, и на данный момент уже использовано более 10 миллионов доз. Тем не менее, во многих регионах страны началась новая волна COVID-19, и руководство нескольких штатов заявило, что запасы вакцин заканчиваются.
На данный момент с общим числом инфицированных в 1,36 миллиона человек Индия занимает второе место в мире по количеству случаев заражения после Соединённых Штатов Америки.
В ”Спутнике V” используется ослабленный вирус COVID-19, который транспортирует части патогена, вызывающего иммунный ответ в организме. В Индии испытания ”Спутника V” проходят с участием около 1600 человек в возрасте от 18 до 99 лет. В сентябре прошлого года компания Dr Reddy's проводила испытания совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
”Индия является центром производства вакцин и нашим стратегическим партнёром по выпуску ”Спутника V”. — Сказал Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. — Для производства ”Спутника V”, который обеспечит как вакцинацию населения в Индии, так и глобальное распространение российской вакцины, РФПИ наладил партнёрские отношения с рядом ведущих фармацевтических компаний Индии. Чтобы вакцинировать более 425 миллионов человек во всем мире, ежегодно здесь будет производиться более 850 миллионов доз ”Спутника V””.
”Мы очень рады получить разрешение на экстренное использование ”Спутника V” в Индии”, — поделился сопредседатель и управляющий директор кампании Dr Reddy's Laboratories Дж. В. Прасад.
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