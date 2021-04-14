Российский ”Спутник V” одобрили к использованию в Индии. Это уже третья вакцина, которая используется в стране

Две предыдущие вакцины — Covishield, разработанная Индийским институтом сыворотки, и Covaxin от биотехнологической компании Bharat Biotech — были одобрены в январе.

В заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, суверенного инвестиционного фонда России) говорится, что Индия стала 60-й страной, одобрившей двухдозовую российскую вакцину. РФПИ заключил соглашения на производство более 850 миллионов доз в год с пятью индийскими фармацевтическими компаниями: Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Небольшое количество вакцины должно быть выпущено к концу апреля, и производство будет постепенно набирать обороты.

”Среди вакцин от коронавируса ”Спутник V” занимает второе место в мире по количеству разрешений, выданных государственными регулирующими органами”, — сказано в заявлении.

После вакцин Moderna и Pfizer ”Спутник V” является третьей по эффективности — 91,6% — вакциной. В Индии её производит фармацевтическая компания Dr Reddy's. 19 февраля эта компания подала заявку на экстренное применение находящейся сейчас на III Этапе клинических испытаний российской вакцины. В понедельник лекарство было рекомендовано к использованию Комитетом предметных экспертов Центрального управления по контролю стандартов лекарственных средств.

16 января Индия начала крупнейшую в мире кампанию по вакцинации, и на данный момент уже использовано более 10 миллионов доз. Тем не менее, во многих регионах страны началась новая волна COVID-19, и руководство нескольких штатов заявило, что запасы вакцин заканчиваются.

На данный момент с общим числом инфицированных в 1,36 миллиона человек Индия занимает второе место в мире по количеству случаев заражения после Соединённых Штатов Америки.