Байден предложил Путину встретиться в третьей стране

На фоне сообщений об усилении российского контингента вдоль границы с Украиной президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы. Байден выступил с этим предложением в ходе телефонного разговора с Путиным во вторник, 13 апреля, сообщил Белый дом.

В последние недели множатся сообщения о продолжающемся стягивании российских войск к украинской границе. Пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки назвала нынешнюю концентрацию российских войск в регионе максимальной с 2014 года. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.