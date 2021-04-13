Могу ли я требовать сокращения, если у работодателя нет для меня работы?

Отвечает Кайре Саареп, руководитель отдела превенции Инспекции труда В соответствии с частью 1 статьи 89 Закона о трудовом договоре работодатель может отказаться от трудового договора в чрезвычайном порядке, если продолжение трудовых отношений на оговоренных условиях становится невозможным вследствие уменьшения объема работы, реорганизации работы или в ином случае прекращения работы. Это значит, что сокращают именно работника, а не должность. Если для работника больше нет работы, условия которой были оговорены в трудовом договоре (напр., оговоренные рабочие обязанности, оплата труда), то ему по возможности должна быть предложена другая работа. Если работник отказывается от предложения о другой работе, работодатель представляет уведомление о сокращении в связи с заявлением работника об отказе.

Приведем наглядный пример. В связи с уменьшением числа заказов сократилось и количество рабочих часов комплектовщика. Работодатель больше не может предложить ему занятость на полный рабочий день, поэтому он предлагает работнику начать работать с неполной занятостью. Если работник отказывается, то работодатель сокращает его, т. к. больше не может обеспечить его работой в оговоренном объеме. После этого работодатель нанимает на эту же должность нового комплектовщика, но уже на неполный рабочий день, т. е. с учетом новых условий, которые отличаются от прежних.

В заключение можно сказать, что с работником рассматриваются согласованные условия, а также уточняется, есть ли у работодателя возможность предоставить работу на этих условиях. Если по экономическим причинам это более не представляется возможным, работодатель сокращает работника. Сам работник требовать сокращения не может, т. к. это является экономическим решением работодателя. Если в описанной ситуации работодатель не сокращает работника, то у него есть две возможности: либо предложить работу на прежних условиях, либо попытаться достичь соглашения с работником на новых условиях.

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