13.04.2021, 17:48
ВИДЕО | Кая Каллас комментирует причины, по которым правительство не приняло решения о смягчении ограничений(29)
Foto: Andres Putting
Правительство решило вернуться к обсуждению вопроса смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, в следующий вторник. Премьер-министр Кая Каллас рассказывает о причинах такого решения.
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