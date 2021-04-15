Попытка правительства сэкономить влетела в копеечку: государство должно выплатить эстоноземельцам 374 млн евро

Предыдущее правительство провело пенсионную реформу, сделав вторую пенсионную ступень добровольной и позволив людям выйти из нее. Когда же начался коронакризис, правительство сделало еще один шаг — временно прмостановило взносы во вторую пенсионную ступень.

Как известно, во вторую пенсионную ступень поступает 2% от брутто- зарплаты человека, а государство со своей стороны направляет туда еще 4%. Именно эти четырехпроцентные взносы государство приостановило, чтобы сэкономить деньги во время кризиса.

При этом копящим на пенсию эстоноземельцам пообещали позже компенсировать эту сумму, в том числе и покрыть среднюю производительность прибыли пенсионных фондов.

Так как с момента приостановления взносов акцизные рынки активно выросли, то и пенсионные фонды неплохо заработали. Для государственного бюджета это означает, что нужно компенсировать всю эту прибыль. Сейчас уже известна примерная сумма того, во сколько это все обойдется государству.

После приостановления взносов во вторую ступень расходы государства сократились на 345 млн евро, сообщает Министерство финансов. А компенсацию не выплаченной суммы уйдет 374 млн евро. Таким образом, вся эта авантюра обошлась государству в 29 млн евро.

На что государство могло бы потратить эти 29 млн евро? Например, на эти деньги можно построить шесть детских садов или пару государственных гимназий или же более десятка километров шоссе с 2+2 полосами.

При этом решение приостановить взносы было для государства не вопросом жизни и смерти — в тот момент деньги оно могло просто занять у рынков. Например, Министерство финансов прошлым летом продавало долговые расписки с годовым интрессом в 0,125%. Но правительство не захотело брать кредит с почти что нулевым интрессом и теперь потеряет миллионы евро.