Американский спортсмен убил 5 человек, а затем застрелился

Адамс застрелил 79-летнего врача Роберта Лессли, его 69-летнюю жену Барбару, а также их маленьких внуков - Аду (ей было 9 лет) и 5-летнего Ноа. Пятой жертвой стал 38-летний Джеймс Льюис – он работал в доме семьи Лессли. Еще один человек находится в тяжелом состоянии после огнестрельных ранений.