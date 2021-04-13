13.04.2021, 16:45
Американский спортсмен убил 5 человек, а затем застрелился
REUTERS
Бывший игрок НФЛ Филип Адамс застрелил 5 человек, а затем свел счеты с жизнью, сообщает "Евроспорт". Смертельная трагедия произошла в штате Южная Каролина.
Адамс застрелил 79-летнего врача Роберта Лессли, его 69-летнюю жену Барбару, а также их маленьких внуков - Аду (ей было 9 лет) и 5-летнего Ноа. Пятой жертвой стал 38-летний Джеймс Льюис – он работал в доме семьи Лессли. Еще один человек находится в тяжелом состоянии после огнестрельных ранений.
Шериф Кевин Толсон рассказал, что улики на месте стрельбы привели полицию к 32-летнему Адамсу. Полицейские прибыли в дом родителей Адамса, эвакуировали их, а затем попытались вывести футболиста из здания. Бывшего футболиста НФЛ нашли мертвым в спальне – игрок застрелился.