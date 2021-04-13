Стоматологические проблемы курильщика

Табак можно употреблять, используя сигареты, сигары или трубки. Табак можно употреблять и без курения, нюхая или жуя его. Снафф или нюхательный табак – это готовый к употреблению измельченный или перемолотый порошок, предназначенный для втягивания через нос. Жевательный табак, или по-шведски снюс – влажный табачный порошок. Это либо влажный порошок, из которого человек самостоятельно скатывает шарики, либо он уже упакован в материал похожий на тот, который используют при изготовлении чайных пакетиков. Такая упаковка упрощает употребление жевательного табака.

В стоматологии курильщиков относят к группе риска. «При хирургическом вмешательстве раны зачастую заживают дольше, и у людей с установленными имплантами воспаления могут возникать чаще. Также частая проблема – образование зубного камня», говорит д-р Талвоя и добавляет, что для того, чтобы поддерживать здоровье полости рта в порядке, у курильщика уходит больше времени и денег по сравнению с теми, кто не курит.

Проблема, которая связана с курением – это быстрое образование зубного налета и камней, особенно в случае, если курильщик не пьет достаточное количество воды. «Поэтому во рту образуется слишком мало слюны, которая могла бы удалить бактерии и вредные вещества, и таким образом зубной камень образуется быстрее», говорит д-р Талвоя. «При употреблении табака цвет зубов становится желтым, потому что содержащиеся в табачных изделиях ядовитые вещества оседают на зубах».

Стоматолог поясняет, что курение повреждает кровоснабжение десен, в результате чего разрушается соединительная ткань, и зубы могут начать раскачиваться. Поскольку из-за курения нарушены защитные рефлексы организма и кровоснабжение десен небольшое, первые симптомы заболевания могут остаться незамеченными. Влияние курения на пародонтит, то есть на развитие воспаления десен, по словам д-ра Талвоя, даже больше, чем у плохой гигиены полости рта.

«Рак ротовой полости, изменения слизистой оболочки полости рта, заболевания десен, кариес», перечисляет болезни ротовой полости, риски возникновения которых курение увеличивает непосредственно, стоматолог клиники Unimed Kaarli (прежнее название Kaarli Hambaravi) д-р Катрин Талвоя. «В то же время нет разницы, табак курят или жуют, в обоих случаях в ротовой полости образуются повреждения».

Д-р Талвоя объясняет, что вне зависимости от формы употребления, все виды табака содержат вызывающий зависимость никотин, почти 2000 химических соединений и 28 веществ, вызывающих рак. При чем в нюхательном табаке никотина может быть больше, чем в курительном. Уровень никотина, получаемый из снюса, дольше держится в организме и в целом зависимость от него сильнее, чем от курения.

«Жевательный табак не загрязняет окружающую среду табачным дымом и не подвергает опасности окружающих, но его употребление затрагивает все органы без исключения», говорит стоматолог. «Длительный контакт ротовой полости с химическими веществами из табака является реальной угрозой возникновения рака губы, языка, слизистой, горла и гортани. В том случае, если табачный сок проглатывается, то пищевод и поджелудочная железа тоже в опасности».

Снюс, по словам д-ра Талвоя, провоцирует развитие болезней десен и воспаления, разрушение зубов, а также разрушает соединительную зубную ткань вплоть до выпадения зубов. У человека, который регулярно употребляет жевательный табак, зубы желто-коричневые или даже черные, покрытые налетом, а его дыхание имеет неприятный запах.

Без изменения образа жизни проблемы не решить

Что делать, если человек не хочет или не может отказаться от употребления табака, но все-таки хочет иметь красивые белые зубы? Стоматолог говорит, что при курении изменить оттенок зубов нельзя. Зубы можно отбелить, но если не поменять образ жизни, то результат будет временным.

С точки зрения сохранения цвета зубов, нагревающиеся табачные изделия немного более щадящие, но проблемы с деснами образуются и при их употреблении. Д-р Талвоя подчеркивает, что курильщики должны особенно тщательно чистить зубы – использовать правильную технику чистки, подходящую зубную щетку и зубную нить или щеточки для чистки промежутков между зубами. Для чистки нужно использовать специальную зубную пасту для курильщиков, которую можно купить в аптеке или в стоматологической клинике. Обязательно нужно чаще ходить на проверку к стоматологу и, как минимум раз в год, делать содовую чистку зубов.