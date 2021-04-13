Что нужно знать о зубах мудрости?
Зубы мудрости прорезаются не у всех
Обычно у человека 4 зуба мудрости, но не все они могут прорезаться. Но есть и те, кому повезло иметь шесть зубов мудрости. По словам стоматолога д-ра Рауля Валласте, специализирующегося на хирургии ротовой полости в клинике Unimed Ülemiste, некоторые пациенты очень счастливы, когда на рентгене выясняется, что некоторые из зубов мудрости отсутствуют с рождения, но такое случается довольно редко. Чаще причиной того, что зуб мудрости не прорезался является то, что он прячется под десной или костью челюсти. Причиной может являться и неправильное положение зуба. Зачастую именно нижние зубы мудрости наклонены в сторону соседних зубов и поэтому не могут вылезти из десны. Расположение зубов мудрости может быть несимметрично – часто встречаются случаи, когда с одной стороны зуб расположен прямо, с другой полностью «на боку».
Зубы мудрости могут причинять боль и вызывать воспаление
Наиболее распространенной причиной удаления зубов мудрости является боль при прорезывании и воспаление. По слова д-ра Валласте, когда зуб прорезается, то между десной и зубом могут скапливаться еда и налет – в результате может развиться воспаление десны. Воспалительная реакция часто может повторяться, поэтому чаще всего лучше удалить зуб мудрости, так воспаление не проявит себя вновь.
Зубы мудрости могут нарушить прямой зубной ряд
По словам д-ра Валласте, зубы мудрости удаляют часто и по той причине, что они сдвигают зубной ряд, образуя неприятное ощущение давления в челюсти. Чаще всего перед лечением брекетами, во время лечения или непосредственно после него рекомендуют удалить зубы мудрости. Так можно избежать повторного искривления зубного ряда, который был выравнен с помощью брекетов.
Положение зуба мудрости может помешать правильному соблюдению гигиены полости рта
Иногда зуб прорезается криво. Чаще всего именно верхние зубы мудрости наклонены в сторону щеки, и поэтому их очень трудно чистить – это тоже является показанием для удаления зуба. Чем больше во рту мест без должной гигиены, тем больше риск возникновения кариеса или образования дырок. Помимо того, что зубы мудрости сложно чистить, туда тяжело добраться и сверлом. Поэтому лечение кариеса затруднено, так как зуб сложно сохранить сухим, и туда сложно поставить зубную пломбу. Это также является причиной того, почему зуб мудрости с дыркой обычно удаляют.
Зубы мудрости могут навредить другим зубам
По словам д-ра Валласте, самый коварный вред, причиняемый зубом мудрости – это резорбция корня соседнего зуба, то есть его «растворение» и возникновение на соседнем зубе кариеса. «Растворение» зуба может произойти, если зуб мудрости прорезается в сторону соседнего зуба настолько агрессивно, что соседний зуб начинает «растворяться». Процесс похож на «растворение» корней молочных зубов, когда на них давят постоянные зубы. Были случаи, когда требовалось удалять как зуб мудрости, так и впереди него стоящий зуб, корень которого спасти уже было невозможно. Если кривой зуб мудрости годами находился в одном и том же положении, то смысла трогать его уже нет. Если же он стал сдвигаться в сторону соседнего зуба, то нужно подумать об его удалении прежде, чем возникнет риск остаться без двух зубов сразу. Если зуб мудрости расположен криво, но частично вылез из десны, то между ним и соседним зубом образуется промежуток, который очень сложно чистить. Это может привести к возникновению кариеса на зубе мудрости или его корне. При лечении зуба мудрости нужно учитывать, что пломбы на нем держатся хуже и есть риск, что на месте вылеченной дырки появится новая.
Зуб мудрости может помешать прорезыванию других зубов
Д-р Валласте вспоминает пациента, у которого соседний с нижним зубом мудрости зуб никак не хотел прорезаться, в то время как верхний зуб напротив начал слишком сильно опускаться. Рентген определил причину – криво расположенный зуб мудрости мешал прорезаться соседнему зубу. После удаления зуба мудрости соседний зуб в скором времени тоже начал прорезаться.
Что делать, если зубы мудрости начинают прорезаться и болеть?
Рекомендуется забронировать визит к стоматологу, который сможет оценить ситуацию. Если видно, что десна воспалена и зуб не помещается во рту, то его лучше удалить. Если же видно, что зуб расположен прямо и может поместиться в ряду, то можно освободить коронку зуба хирургически, то есть срезать тот кусок десны, который покрывает зуб. Но такое решение применяется достаточно редко.
Рекомендации, как себя вести после удаления зуба:
- Заживление раны зависит от многих факторов. Во-первых, зависит от того, верхний это зуб мудрости или нижний. Верхние, как правило, заживают довольно быстро и безболезненно. Заживление же нижних занимает, как правило, больше времени. Зависит и от того, насколько сложным было удаление. Если зуб удаляется очень легко, то и заживление проходит, обычно, легко. Но и после очень сложных удалений бывали случаи, когда рана заживала практически незаметно. Причина может крыться, например, в том, что после удаления прорезавшегося зуба остается открытая рана, а при удалении зуба, находящегося в кости, нужно сначала сделать в десне разрез, а потом при наложении швов полностью закрыть рану.
- Для того, чтобы рана хорошо заживала, нужно хорошо заботиться о ней дома. В день удаления нельзя есть или пить ничего горячего, а также полоскать рот.
- В последующие дни нужно очень аккуратно полоскать рот, в течение пяти дней не посещать баню и не заниматься спортом, а также выбирать негорячую и мягкую пищу.
По словам д-ра Валласте, не стоит бояться удаления зуба мудрости, потому что, во-первых, так можно решить сразу много проблем, причиной которых может стать зуб мудрости, и во-вторых, это может быть абсолютно безболезненным и незаметным для пациента процессом. Д-р Валласте вспоминает одного пациента, для которого весь процесс удаления прошел настолько незаметно, что пришлось даже делать рентген, чтобы доказать, что зуба мудрости во рту больше нет, и он больше не будет причинять неудобства.
Unimed Hambakliinikud
www.unimed.ee
Лицензия: L03878