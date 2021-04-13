Что нужно знать о зубах мудрости?

По словам д-ра Валласте, самый коварный вред, причиняемый зубом мудрости – это резорбция корня соседнего зуба, то есть его «растворение» и возникновение на соседнем зубе кариеса. «Растворение» зуба может произойти, если зуб мудрости прорезается в сторону соседнего зуба настолько агрессивно, что соседний зуб начинает «растворяться». Процесс похож на «растворение» корней молочных зубов, когда на них давят постоянные зубы. Были случаи, когда требовалось удалять как зуб мудрости, так и впереди него стоящий зуб, корень которого спасти уже было невозможно. Если кривой зуб мудрости годами находился в одном и том же положении, то смысла трогать его уже нет. Если же он стал сдвигаться в сторону соседнего зуба, то нужно подумать об его удалении прежде, чем возникнет риск остаться без двух зубов сразу. Если зуб мудрости расположен криво, но частично вылез из десны, то между ним и соседним зубом образуется промежуток, который очень сложно чистить. Это может привести к возникновению кариеса на зубе мудрости или его корне. При лечении зуба мудрости нужно учитывать, что пломбы на нем держатся хуже и есть риск, что на месте вылеченной дырки появится новая.