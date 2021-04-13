В США рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

Решение было принято после того, как у шести пациентов, которым ввели вакцину, образовались тромбы. Они возникли у женщин в возрасте от 18 до 48 лет, симптомы проявились через 6-13 дней после вакцинации. Как сообщает The New York Times, одна из женщин умерла, а вторую госпитализировали в критическом состоянии.

В среду, 14 апреля, CDC созовет встречу Консультативного комитета по практике иммунизации для изучения случаев тромбоза. ”Пока этот процесс не завершен, мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений безопасности”, — призвали ведомства. NYT отмечает, что заявление регуляторов является скорее рекомендацией для медиков, работающих в американских штатах, но не исключает, что правительство может приостановить использование вакцины на федеральном уровне.

По данным FDA, по состоянию на 12 апреля в США было введено около 6,8 млн доз этой вакцины.

Ранее в апреле, в США временно закрыли два центра вакцинации Johnson & Johnson — в штатах Северная Каролина и Колорадо. У некоторых привитых вакциной обнаружили побочные эффекты, однако пока неясно, были ли они связаны непосредственно с вакциной. Несколько дней спустя FDA сообщило, что связи между использованием препарата и образованием тромбов пока не обнаружено.