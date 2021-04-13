Паэт: телефонный разговор министров иностранных дел Эстонии и России нельзя назвать первым шагом к потеплению отношений

”Мне трудно сказать, почему министр иностранных дел России или министр иностранных дел Эстонии в течение последних лет не решились поговорить друг с другом”, — говорит Паэт.

По его мнению, даже если отношения между странами не самые хорошие, министры иностранных дел всё-таки должны общаться друг с другом, пусть даже каждое отдельно взятое взаимодействие не даёт каких-то конкретных результатов.

Так как эстонско-российские отношения — это часть отношений Европейского союза и России, в которых сейчас много проблем, то нельзя сказать, что инициированный Эвой-Марией Лийметс телефонный разговор станет первым шагом навстречу потеплению отношений.

Депутат говорит, что нужно ”смотреть на все события”, которые влияют на принятие решений.

”Ясно, что в наших отношениях есть один конкретный пункт — это когда будет ратифицирован договор о границе между Эстонией и Россией. Эстонский МИД хотел получить прямую информацию от российских коллег, как и что они думают об этом. Но сейчас такая атмосфера, что я не вижу, что в ближайшее будущее будут какие-то конкретные шаги в сторону ратификации договора о границе”, — отмечает Паэт.

В пресс-сообщении МИД России заявляет, что официальный Таллинн должен недвусмысленно отказаться от территориальных претензий к России и каких-либо политических довесков, намекая на Тартуский мирный договор.

Урмас Паэт считает, что единственным вариантом наконец завершить этот процесс будет ратификация договора.

”Что касается России, там такой политической воли нет. Министр Лавров подписал договор о границе в 2014 году, сразу после этого, уже в 2015 году, эстонский парламент довольно быстро начал процесс ратификации, но, к сожалению, российская сторона на уровне парламента ничего не делала”, — говорит депутат.

Все претензии ”являются неадекватными”, так как в договоре говорится, что страны не имеют никаких территориальных претензий. Следовательно, по мнению Паэта, чтобы разговоров о них не было, нужно просто ратифицировать договор.