На улицах Халла и Кахекюла в Хааберсти начинается восстановительный ремонт

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова в первую очередь восстановительные работы начнутся на Кахекюла теэ. ”В ходе восстановительных работ обновят асфальтовое покрытие улиц, заменят амортизированные бордюры и установят новые плавающие крышки ливневых колодцев. Также проведут работы по озеленению и санитарной стрижке деревьев”, — сказал Сильянов.

”Для реконструкции улицы Кяба составляется строительный проект. После составления проекта, начнутся работы, в ходе которых будет построена освещённая асфальтированная тупиковая дорога, протяжённостью 65 метров”,- сказал заместитель старейшины.

Строительные работы проведёт AS TREF Nord и договорная стоимость работ составляет 327 000 евро. Договорный срок окончания работа — 22 августа 2021.

Просим следовать временным требованиям организации дорожного движения и считаться с тем, что из-за строительных работ привычное движение на данном участке будет нарушено.