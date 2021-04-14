Старые здания детского сада Пирита-Козе будут приведены в порядок

Бывшие здания детского сада Пирита-Козе пустовали с осени 2018 года, поскольку тогда на том же земельном участке было построено новое здание, в которое переехал детский сад.

”В отношении пустовавших в течение более двух лет зданий у города было несколько планов, в том числе, была идея их снести, но теперь амортизированные здания будут реконструированы и в них обустроена подменная площадь. Детский сад Меривялья нуждается во временных помещениях уже с осени, т.к. их собственное здание будет снесено, и на его месте построят новое”, — пояснил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Работы по реконструкции начались с небольшого здания, расположенного по адресу Козе теэ 58/2, — и в нем часть работ уже выполнена. Реконструкция обоих зданий должна завершиться в августе.

”Здания по Козе теэ 58/1 и 58/2 планируется использовать в качестве подменных в течение трех лет. Затем в них мог бы разместиться, например, детский реабилитационный центр или другое социально ориентированное или образовательное учреждение”, — сказал Лийнат.

Здания по Козе теэ, 58/1 и 58/2 были построены в 30-е годы прошлого века. В здание 58/1 площадь помещений составляет 487 квадратных метров, а в здании 58/2 — 232 квадратных метра.

Площадь земельного участка Козе теэ 58 составляет 29 887 квадратных метров. Согласно общей планировке, данная недвижимость определяется как социальная земля, на которой могут быть построены общественные здания, такие как образовательные и культурные, а также обеспечивающие возможности для свободного времяпрепровождения и занятий спортом.