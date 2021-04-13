ВИДЕО | Крайне правый депутат Рийгикогу развеселил парламент цитированием романа Пелевина

Вчера в Рийгикогу состоялось заседание по обсуждению дополнительного бюджета, особенно для медицинской сферы. Политики высказывались с 15 часов до полуночи. Как известно, оппозиционные депутаты часто затягивают неудобные для них голосования. Этой тактикой в частности воспользовался вчера член EKRE Руубен Каалеп.

В 22:19, когда подошла его очередь, Каалеп зачитал отрывок из произведения Виктора Пелевина "Чапаев и Пустота".

"Дорогие депутаты Рийгикогу! У нас сегодня был очень интересный вечер, и для того, чтобы его оживить и наполнить, хотел бы cделать небольшое отступление, так как верю, что художественные параллели могут довольно часто оживить и дать новые перспективы нынешним событиям", — начал консерватор.

Для оживления вечера он выбрал "одну из своих любимых книг еще со школы" — "Чапаев и Пустота". В отрывке говорят про фирму, которая является кланом, куда нанимают сотрудников, а они берут на себя больше обязательств, чем нужно.

Приводим вырезку, выбранную Каалепом, в полном объеме:

Таковы правила нашей фирмы, — закончил Кавабата. — Я уже говорил, что, произнося слово ”фирма”, я даю не совсем точный перевод. На самом деле правильнее было бы говорить — клан. Но этот термин, если употребить его сразу, способен вызвать подозрения и страх. Поэтому мы и предпочитаем сначала выяснить, что за человек перед нами, а потом уже углубляемся в детали. И хоть в вашем случае ответ был ясен мне с того самого момента, когда вы прочли это волшебное стихотворение…

Кавабата замер, прикрыл глаза и несколько секунд шевелил губами. Сердюк догадался, что тот повторяет фразу про звезды на небе, которой он сам уже толком не помнил.