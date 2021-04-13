Таллинн снова стал самым активным участником Тотального диктанта за пределами России(6)
На 18 городских площадках, организованных в Таллинне, диктант в этом году написали более 1 690 человек.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, отрадно осознавать, что жители нашего города, для которых русский язык является родным, даже в такое непростое время поддержали акцию и выразили уважение к своему языку и культуре.
”Язык — это не только инструмент социальной коммуникации, а прежде всего — стержень культуры, которая лучше всего объединяет людей. И именно желание и способность людей к единению являются лучшими, если не единственными общественными инструментами для выхода из самых сложных кризисов”, — подчеркнул Кылварт.
В нынешнем году участие в Тотальном диктанте приняли 675 198 человек по всему миру. По словам организаторов Тотального диктанта, в 59 странах и 732 городах было организовано более 2 800 площадок, на которых участники могли написать диктант офлайн. В 46 странах участники написали диктант онлайн на сайте акции, в 22 ― присоединились к акции в Zoom.
Среди зарубежных городов самыми активными стали Таллинн (1690 участников), Нукус (Узбекистан; 536 участников), Щучин (Беларусь; 325 участников), Ташкент (Узбекистан; 292 участника) и Дели (Индия; 126 участников).
Лидерами среди российских городов по количеству очных участников стали Москва (7 200), Казань (5 741), Санкт-Петербург (5 293), Новосибирск (3 004) и Омск (1 501).
Первый ”Тотальный диктант” провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд ”Тотальный диктант”, расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2020 году ”Тотальный диктант” написали свыше 270 тысяч участников из 109 стран.
Для многих жителей столицы ”Тотальный диктант”, который проходит здесь при поддержке Таллиннской городской управы с 2013 года, уже стал традицией. Более того, в 2019 году Таллинн завоевал право стать столицей этой международной акции грамотности, а до этого наш город неоднократно становился самой многочисленной площадкой в мире, занимая первое место по количеству участников за пределами России.
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