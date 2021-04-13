13.04.2021, 15:31
Работа Smart-ID, ID-карт и Mobiil-ID будет временно нарушена
Foto: Anni Õnneleid
SK ID Solutions сообщает, что в ночь на среду в 00:30-03:30 в связи с проведением плановых работ по обслуживанию будет нарушено использование средств аутентификации.
Разработчик советует запланировать все необходимые действия соответствующего характера на другое время и отмечает, что плановые работы необходимы для обеспечения качества услуги.
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