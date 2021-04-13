Работа Smart-ID, ID-карт и Mobiil-ID будет временно нарушена

Нарушена будет работа Smart-ID, ID-карт и Mobiil-ID, а также услуги временного штампа.

Разработчик советует запланировать все необходимые действия соответствующего характера на другое время и отмечает, что плановые работы необходимы для обеспечения качества услуги.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.