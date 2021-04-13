Полиция: на выходных проходят десятки частных вечеринок по всей Эстонии

Большое спасибо тем, кто соблюдает ограничения. Это отражается в статистике уже сейчас. Цифры снижаются, это подтверждают и результаты нашей работы.

На прошлой неделе мы проверили около пяти тысяч различных объектов. Были выявлены 24 случая нарушения самоизоляции, что больше, чем раньше, но в масштабах Эстонии это довольно маленькие цифры.

Возможно, это связано и с тем, что по просьбе Департамента здоровья мы обратили на эту проблему больше внимания.

Если говорить о проблемных местах, то здесь есть несколько тем. Во-первых, проблема, которую уже освещают в СМИ, — разные частные вечеринки. Люди, истосковавшиеся по развлечениям, устраивают вечеринки как на частной территории в квартирах, так и на съёмных площадях.

Вторая проблема — акции протеста в Таллинне.

Но сначала о частных вечеринках. Мы видели, что вечеринки проводят на частных квартирах, в домах или на хуторах. Полиция может вмешаться в нескольких случаях: если нам поступает сообщение о шуме или о нарушении действующих ограничений, то мы идём и проверяем.

Также мы совершаем запланированные рейды по просьбе Департамента здоровья в те места, где есть подозрение, что ограничения могут нарушаться и проводятся частные вечеринки. Были отдельные случаи таких нарушений, например, в Пылвамаа. Но есть основания полагать, что по всей Эстонии на выходных таких мероприятий проходят десятки.

А причина заключается в том, что увеселительные заведения закрыты, и люди ищут возможности встретиться с друзьями и коллегами. Но они забывают, что этим создаётся благоприятная среда для распространения вируса.

В завершение скажу, что ограничения мы соблюдаем не для Департамента здоровья, правительства или полиции, а в первую очередь для самих себя и своих близких.