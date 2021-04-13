Полиция: на выходных проходят десятки частных вечеринок по всей Эстонии(16)
Большое спасибо тем, кто соблюдает ограничения. Это отражается в статистике уже сейчас. Цифры снижаются, это подтверждают и результаты нашей работы.
На прошлой неделе мы проверили около пяти тысяч различных объектов. Были выявлены 24 случая нарушения самоизоляции, что больше, чем раньше, но в масштабах Эстонии это довольно маленькие цифры.
Возможно, это связано и с тем, что по просьбе Департамента здоровья мы обратили на эту проблему больше внимания.
Если говорить о проблемных местах, то здесь есть несколько тем. Во-первых, проблема, которую уже освещают в СМИ, — разные частные вечеринки. Люди, истосковавшиеся по развлечениям, устраивают вечеринки как на частной территории в квартирах, так и на съёмных площадях.
Вторая проблема — акции протеста в Таллинне.
Но сначала о частных вечеринках. Мы видели, что вечеринки проводят на частных квартирах, в домах или на хуторах. Полиция может вмешаться в нескольких случаях: если нам поступает сообщение о шуме или о нарушении действующих ограничений, то мы идём и проверяем.
Также мы совершаем запланированные рейды по просьбе Департамента здоровья в те места, где есть подозрение, что ограничения могут нарушаться и проводятся частные вечеринки. Были отдельные случаи таких нарушений, например, в Пылвамаа. Но есть основания полагать, что по всей Эстонии на выходных таких мероприятий проходят десятки.
А причина заключается в том, что увеселительные заведения закрыты, и люди ищут возможности встретиться с друзьями и коллегами. Но они забывают, что этим создаётся благоприятная среда для распространения вируса.
В завершение скажу, что ограничения мы соблюдаем не для Департамента здоровья, правительства или полиции, а в первую очередь для самих себя и своих близких.
Вторая проблема полиции — акции протеста на Тоомпеа, которые проходят уже вторую неделю. И если поначалу люди соблюдали правило 2+2 и другие ограничения, то на выходных ситуация изменилась, и полиции пришлось вмешаться. Люди выступают против поправок к закону, которые дают право полиции штрафовать тех, кто нарушает ограничения, введённые во время эпидемии.
Согласно действующему законодательству, только Департамент здоровья может возбуждать дела против правонарушителей.
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