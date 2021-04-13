Полиция Латвии нашла пожилого мужчину, который мог уйти в Эстонию

Сообщалось, что мужчина ушел из дома призрения пешком и мог пойти в сторону Пенуя или Лаатре, были не исключены и другие направления. Получив сообщение, полицейские Вильянди проверили на выходных эти районы и возможные маршруты, но следов пребывания мужчины там не обнаружили.