13.04.2021, 14:31
Полиция Латвии нашла пожилого мужчину, который мог уйти в Эстонию(1)
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Foto: Anni Õnneleid
Полиция Латвии сообщила, что 10 апреля примерно в 14 часов в регионе Рухья из дома призрения населенного пункта Лоде недалеко от границы с Эстонией ушел 71-летний мужчина. По словам латвийских полицейских, он мог направиться в сторону Эстонии, поэтому просили помощи в установлении его местонахождения.
Сообщалось, что мужчина ушел из дома призрения пешком и мог пойти в сторону Пенуя или Лаатре, были не исключены и другие направления. Получив сообщение, полицейские Вильянди проверили на выходных эти районы и возможные маршруты, но следов пребывания мужчины там не обнаружили.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что мужчину удалось найти в Латвии, с ним все в порядке.