Ласнамяэ продолжает распределять маски среди пенсионеров и жителей многоквартирных домов

”Число новых случаев заражения коронавирусом медленно снижается, но не стоит чересчур радоваться: по-прежнему нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Эти меры продиктованы существующей ситуацией с коронавирусом и необходимы, чтобы снизить число новых случаев заражения до уровня, который позволит нам вернуться к привычной жизни”, − сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Бесплатные маски всем прописанным в районе пенсионерам можно получить по будням в одном из двух пунктов раздачи масок: в Управе Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) с 10 до 16 часов и центре культуры ”Линдакиви” (ул. Я. Коорти, 22) также с 10 до 16 часов.

Продолжается еженедельная кампания раздачи масок домам, где департаментом здоровья официально зафиксировано более пяти зараженных Covid-19. Жители таких многоквартирных домов Ласнамяэ в апреле будут находить в своих почтовых ящиках упаковку из десяти одноразовых масок и памятку по профилактике коронавирусной инфекции.

В общей сложности в марте управа Ласнамяэ выдала многодетным семьям, малообеспеченным родителям-одиночкам и жильцам многоквартирных домов, в которых высокий показатель распространения коронавируса 310 000 масок.