В Эстонию прибыла первая партия вакцины Janssen. Для защиты достаточно одной дозы

Особенность данной вакцины состоит в том, что для обеспечения необходимой защиты достаточно всего одной дозы.

Советник отдела по вопросам здоровья населения Министерства социальных дел Кярт Сыбер сказала, что первые партии вакцины будут использованы для вакцинации пожилых людей (70+), которые находятся дома и не могут прийти к семейному врачу или в центр вакцинации при больнице. Речь идет, например, о лежачих больных.

По плану вакцинация на дому начнется с Таллинна и Тарту.

Ожидается, что в апреле прибудет еще одна одна партия, по предварительным данным, с 6300 дозами. Всего согласно договору о намерениях, Эстония закупит 300 000 курсов Janssen.

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