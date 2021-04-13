Навальный решил подать в суд на колонию из-за отказа предоставить ему Коран

Как пишет Алексей в своем посте, он решил не тратить время, которое придется провести в колонии, зря и заниматься саморазвитием. Так, политик решил досконально изучить и понять Коран — это поможет ему развиваться как христианину. Для этого он заказал несколько книг, которые, однако, ему так и не выдали — процедура проверки их на экстремизм занимает около трех месяцев. "В моем ”дружелюбном концлагере” ненавидят книги!" — жалуется политик. Но сдаваться Навальный не собирается.

"- Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно!

- Каждая книга должна быть проверена на экстремизм. У вас есть телевизор в отряде, почему бы его не посмотреть.

Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать? Тем более что сейчас, на 13-й день голодовки, настроение у меня очень философское. Вот. Книги — наше все, и если за право читать надо судиться, буду судиться" — уверен политик.