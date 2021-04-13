Когда ждать смягчения ограничений? Каллас: мы не можем идти на неоправданный риск

”Мы не хотим сохранять ограничения ни на день дольше, чем необходимо, но для того, чтобы их ослабить, мы должны быть уверены, что нынешнее снижение показателей заболеваемости стабильное. Только так мы сможем обеспечить безопасное открытие общества. Мы должны иметь в виду, что на самом деле нынешний уровень заражаемости сравним уровнем, который наблюдался в середине февраля, когда ситуация начала усугубляться и мы стали ужесточать ограничения ”, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

”В результате совместных усилий всех жителей Эстонии нам удалось снизить показатели заболеваемости. Сейчас мы не можем идти на неоправданный риск, который может свести на нет все усилия и снова увеличить заболеваемость. Смягчать ограничения мы будем постепенно. Поскольку опасность еще не миновала, с наступлением теплой погоды мы должны сохранять осторожность. В возвращении к нормальной жизни важную роль играет вакцинация”, — добавила премьер-министр.

Если тенденция спада продолжится, то в первую очередь будет частично восстановлено контактное обучение, после чего постепенно будут смягчатся ограничения на занятия спортом, тренировки и деятельность по интересам.

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