Путин считает, что Россия справилась с Covid-19 лучше ЕС и США. Это правда?

Российские чиновники неоднократно заявляли, что Россия справляется с последствиями пандемии коронавируса лучше других стран.

"Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то", — говорил в середине февраля президент России Владимир Путин.

New York Times сравнила данные по смертности в России, США и 14 европейских странах. Как правило, для таких сравнений рассчитывается избыточная смертность, которая показывает, насколько выросла смертность от всех причин по сравнению с нормой за определенный период. Такой подход позволяет определить, как пандемия в целом повлияла на систему здравоохранения и смертность.

Определить, какой может быть норма, с которой будут сравнивать статистику за год пандемии, можно двумя основными способами. Первый способ — это рассчитать среднюю смертность за несколько лет, чтобы было понятно, какой была бы смертность при обычных условиях. Также используется метод линейной экстраполяции: на основе исторических данных и трендов делается вывод о том, каким могло бы быть значение в определенном периоде.

Какой из этих методов использовали в New York Times, не уточняется. По подсчетам журналистов, смертность в России в апреле-декабре 2020 года оказалась на 28% выше нормы, тогда как, например, в США — на 17% выше нормы. При подсчетах использовались официальные данные властей, уточняется в статье.

Прокомментировать публикацию New York Times Би-би-си попросила пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он сказал, что не знает, на основе каких критериев издание пришло к таким выводам, поэтому от комментариев отказывается.

Как считать

Для сравнения избыточной смертности можно взять больше стран. Тогда получается, что Россия находится на 15-м месте, показывают подсчеты специалиста по анализу данных из Тюбингенского университета Дмитрия Кобака.