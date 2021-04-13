Футзал эстонии: «Виймси» остался один шаг до золота

Появление «воронов» в финале – достаточно неожиданное событие, большинство специалистов и болельщиков ожидало увидеть там, скорее, «Нарву Юнайтед» или таллинский «Космос», но тартуссцам удалось преподнести всем сюрприз. Вероятно, что сами «Рейвенс», вне зависимости от исхода финальной серии, уже удовлетворены своим выступлением в этом сезоне – сейчас даже не верится, что за два месяца до завершения регулярки они находились на последнем месте в турнирной таблице. Очевидно, что главной задачей «Тарту» в финале станет просто игра в футбол – если тартуссцы получат удовольствие от своей игры, то, возможно, смогут продемонстрировать и достойный результат.

Первый финальный матч «Смсраха», как и полагается, начала с позиции силы, забрав мяч под свой контроль с первых минут. Но, к чести футболистов из Тарту, до определённого момента им удавалось играть дисциплинированно, да и голкипер Евгений Дорофеев справлялся со своей работой. Пожалуй, ключевым моментом первого тайма стало удаление игрока «Рейвенс» Микка Лааса: пойдя в опасный подкат, он не оставил судьям другого выбора, кроме как показать ему красную карточку. Расплата за этот эпизод пришла практически мгновенно: Артур Быстров в полном одиночестве, замкнул дальнюю штангу после прострела Эдвина Штюфа. Преимущество «Смсрахи» в первом тайме не подвергалось сомнению, но мяч упрямо не шёл в ворота, и счёт изменился лишь в дебюте второй двадцатиминутки. Гости грубо ошиблись в обороне, по сути, подарив мяч Евгению Меркурьеву в непосредственной близости от своих ворот, и тот хладнокровно расстрелял ворота Дорофеева – 2:0. Впрочем, три минуты спустя «Рейвенс» удалось сократить разрыв в счете до минимального: Марк Боскин неудачно отразил мяч перед собой после удара Темари Нуумы, и Матс Пладо первым успел на добивание, вернув интригу в этот матч. Счет 2:1 гарантировал интересное завершение второго тайма: «Виимси» создавали моменты, но зачастую им не хватало последнего паса или точности удара, а атаки «Рейвенс», как правило, разбивались о грамотно выстроенную оборону хозяев. Окончательный счёт 3:1 был установлен за минуту до финального свистка: Артур Макаров протащил мяч по левому флангу, обыграл оппонента и выдал выверенный пас в центр, откуда Эдвин Штюф не промахнулся.