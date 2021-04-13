13.04.2021, 12:44
ФОТО | Полиции больше, чем участников. Очередной день протестов начался спокойно
В центре Таллинна продолжается акция протеста против связанных с короанвирусом ограничений, однако сегодня на площадь Вабадузе пришло пока всего около десяти человек.
Как отмечает репортер Delfi, полицейских больше, чем протестующих.
Представители Пыхьяской префектуры написали в социальных сетях, что полиция выбирает тактику исходя из поведения участников публичного собрания. Вчера участников было немного и они лучше соблюдали требование сосредоточенности. Этого, однако, нельзя сказать о предыдущих днях, которые для некоторых протестующих закончились задержанием.
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