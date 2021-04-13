ФОТО | Полиции больше, чем участников. Очередной день протестов начался спокойно

Представители Пыхьяской префектуры написали в социальных сетях, что полиция выбирает тактику исходя из поведения участников публичного собрания. Вчера участников было немного и они лучше соблюдали требование сосредоточенности. Этого, однако, нельзя сказать о предыдущих днях, которые для некоторых протестующих закончились задержанием.