Рапорт Сил обороны: в этом году ожидается обострение ситуации в связи с учениями в России

Разведывательный центр Сил обороны представил обзор политических решений Российской Федерации в сфере политики безопасности и военном строительстве. В отношениях с западом российский режим исходит из предпосылок о том, что международная обстановка продолжает движение в сторону нестабильности, а пандемия лишь ускоряет этот процесс.

Если конкретно, то Разведывательный центр ссылается на военный учения "Запад 2021", которые должны пройти в России 10-16 сентября. По предложению России планируется провести учения на совместно оперативно-стратегическом фоне в РФ и Беларуси.

Как известно Разведывательному центру, в ходе учений планируется отрепетировать совместную деятельность подразделений в плотнонаселенной местности, оценить новое и модернизированное оружие и перенять боевой опыт офицеров РФ.

Согласно данным разведки, находящаяся в Пскове, всего в 28 километрах от границы с Эстонией, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия за последний год получила две боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ. Таком образом из семи маневренных батальонов дивизии четыре вооружены самыми новыми боевыми машинами.

В состав десантно-штурмового полка входит один воздушно-десантный батальон и два штурмовых батальона. Сейчас в дивизии четыре штурмовых батальона и все они вооружены усовершенствованными боевыми машинами.

Разведка также отмечает, что внутриполитическая ситуация в России сейчас настолько реприссивная, как никогда ранее после развала СССР: власти борются с критически настроенными СМИ, нападают на миролюбивых протестующих, организовывают кампании по очернению независимых организаций и раскалывают формирующееся гражданское общество штрафами.

Во многих разделах рапорта Сил обороны упоминается влияние нового ”невидимого противника”. Несмотря на казавшуюся сложной обстановку, Силы обороны смогли найти выход и наладить процесс боевой подготовки в сложившихся условиях — выполнили основную задачу.