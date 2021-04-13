Необычное ограбление: между мобильным телефоном и пачкой сигарет вор выбрал последнюю

На улице Лийви в Вильянди до сих пор неопознанный мужчина угрожал двум молодым людям похожим на оружие предметом и требовал отдать ему кошельки и мобильные телефоны.

Один из молодых людей протянул вору свой мобильный телефон и пачку сигарет, и из этих двух предметов у вора вызвала интерес именно пачка сигарет. Мобильный он не взял.

Затем молодые люди ушли, в ходе инцидента никто не пострадал. Полиция не нашла подозреваемого в округе, детали выяснит уголовное производство.