Океанский афродизиак: как морские огурцы стали сокровищами браконьеров

Сразу после заката Энтони Виградо ныряет в воды залива Полк-Бей у города Джафна и исследует морское дно в поисках ценных сокровищ. Он возвращается с морскими огурцами — длинными кожистыми существами, которые в последнее время становятся всё более дорогими и являются источником его дохода на протяжении последних 12 лет.

Но результатом его десятичасовой работы оказывается лишь малая часть того, что ему удавалось собрать раньше, поскольку берега северной Шри-Ланки и южной Индии теперь являются местом активного промысла.

”Браконьеры пересекают наши границы и собирают морские огурцы там, где мы обычно ныряем. Из-за них мы теряем доход и наши богатства”, — говорит 31-летний рыбак.

Морские огурцы — это иглокожие с мягкими трубчатыми телами, напоминающими одноимённый овощ. Это необычный класс животных, но они играют жизненно важную роль в экосистеме океана. Так как морские огурцы питаются в осадочных отложениях детритом, они помогают перерабатывать питательные вещества и выделять азот, аммиак и карбонат кальция — ключевые составляющие коралловых рифов. Их кормление также помогает замедлить закисление океанов, происходящее в результате деятельности человека.