Девушка дня. Велогонщица Люция Яворчекова в откровенном бикини на пляже в Греции

Словачка Люция Яворчекова выбрала велоспорт, однако в отличие от своего соотечественника Петера Сагана до мировых высот не добралась. Завязав с тем, чтобы наматывать сотни километров на карбоновом двухколесном транспортном средстве, Люсия перебралась за диджейский пульт (да, диджеям платят больше, чем женщинам-велогонщицам), а также в инстаграм. У себя на странице Яворчекова, кажется, не стесняется абсолютно ничего. И подписчики это ценят.

Сейчас она - одна из самых известных фитнес-моделей и настоящий, как это модно говорить - инфлюэнсер. На ее инстаграм подписаны более 2 млн человек, а журналисты пристально следят за ее перемещениями по миру. Особенно их интересует отдых Яворчековой (см. видео), ведь именно на пляже можно лицезреть экс-велогонщицу в лучшей форме.

Пик популярности Яворчековой пришелся на коровирусное время. Недавно она опубликовала фотографию своего дома с подписью: "Пока я дома и не знаю, насколько это затянется, то пытаюсь поддерживать себя в форме, не только физически".

Известность позволила Люции стать лицом различных модных брендов, включая Bebe, Maxsport и Invisalign. Ее красоту смогли оценить читатели GQ Italia, и, конечно, RusDelfi.

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