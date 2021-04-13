Журналист привился ”Спутником V” — почему Россия живет нормальной жизнью, хотя граждане не спешат вакцинироваться(23)
Лепнина, бутики и знаменитый гумовский фонтан. С одной стороны Красная площадь, с другой — китайгородские переулки. Приветливые молодые люди направляют на третий этаж, где открыт пункт вакцинации от коронавируса. Там регистрация по паспорту и полису обязательного медицинского страхования (наличие второго опционально), ожидание в очереди из двух-трех человек, секундный укол в плечо, эскимо в награду — и можно отправляться домой и ждать реакции организма на вакцину.
Подобные пункты есть не только в самом сердце российской столицы. Они обустроены в других торговых центрах Москвы, в театрах и в районных поликлиниках. Привиться можно всем и очень легко, но все равно ажиотажа не наблюдается, а россияне относятся к вакцине по меньшей мере настороженно.
V значит Виктори
Мое первое опосредованное столкновение со ”Спутником V” произошло в декабре, когда мой московский друг решил принять участие в исследовании вакцины, которая официально называется ”Гам-КОВИД-Вак”. К этому шагу его подтолкнуло общение с ведущими медиками, которые заверили в безопасности и эффективности разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В итоге он получил не плацебо, а вакцину, перенес повышение температуры и боль в мышцах после первого укола, сделал вторую прививку и получил заветные антитела.
– Представления научного сообщества не изменились с момента публикации третьей фазы исследования. Общий консенсус в том, что ”Спутник” эффективен, он снижает риск инфекции и тяжелого течения заболевания. А эффективность его сопоставима с другими вакцинами, которые присутствуют сейчас на рынке. Остальные российские вакцины (”КовиВак” и ”ЭпиВакКорона” — прим. автора) пока что не прошли все те же фазы испытаний, — рассказывает эпидемиолог Антон Барчук, научный сотрудник университета Тампере и Европейского Университета в Санкт-Петербурге.
В течение зимы и весны привились почти все мои российские знакомые, поэтому последние сомнения насчет ”Спутника” развеялись и я знал, к чему готовиться. На следующую ночь после укола я почувствовал жар, но термометр только после нескольких замеров согласился показать что-то, отличное от нормальной температуры. И то максимум был 37,2. Наутро к ощущению жара присоединилась слабость в мышцах, как будто я весь предыдущий день работал на каменоломне. При этом как таковой боли не было, и я мог более-менее нормально функционировать и даже передвигаться по городу. Но уже к вечеру все прошло то ли само по себе, то ли от принятой таблетки парацетамола. А уже на третий день никаких следов в физическом состоянии не было. В то же время у моей мамы, которая ходила на прививку за два дня до меня, не было жара, зато ощущение слабости длилось гораздо дольше.
– Реакция на любые прививки зависит от индивидуальных особенностей, — успокаивает Антон Барчук. — Главный обнадеживающий момент — это то, что серьезных осложнений пока не зафиксировано. Если бы они были, мы бы услышали о них либо в СМИ, либо в социальных сетях. Пока нет никаких сигналов о том, что есть серьезные побочные эффекты.
Вакцина Лайт
В конце марта Новостная служба Yle рассказывала о пенсионерах из Котки, которые в январе специально ездили в Петрозаводск, чтобы привиться ”Спутником” и ”жить свободнее”. Не совсем понятно, что имелось в виду под более свободной жизнью, потому что пока никакой практической, немедицинской выгоды в Финляндии от вакцинирования нет. Вакцина не открывает закрытые увеселительные заведения, как это планируется в Израиле, не влияет на самоизоляцию, как в Эстонии, не освобождает от обязанности носить маску и не позволяет отпереть замок на госграницах.
Сам я поехал в Россию по не связанным с вакцинацией причинам, а прививку сделал скорее из журналистского любопытства, чем по острой необходимости. Человеку моего возраста с нормальным здоровьем срываться и ехать вакцинироваться надобности нет, и это подтверждает эпидемиолог.
– Все зависит от личных обстоятельств. Если человек случайно заехал в Россию, то заодно можно вакцинироваться. Кроме того, это оправдано, если вы путешествуете. Вы будете не только защищены сами, но и снизите риск распространения вируса, — говорит Антон Барчук.
При этом необходимо учитывать, что препарат двухкомпонентный и придется либо возвращаться в Россию за второй прививкой, либо провести там как минимум три с половиной недели. Впрочем, как говорит эпидемиолог, три недели, определенные как срок между двумя дозами, довольно условны, а сами создатели вакцины утверждают, что безопасный промежуток может достигать двух месяцев. Есть также возможность привиться только первым компонентом, так называемым ”Спутником Лайт”, но это скорее в порядке исключения.
– По исследованиям мы видим, что уже одно введение ”Спутника” дает защиту и снижает вероятность тяжелого течения заболевания. Люди, которые вакцинируются лишь первой дозой, станут неким исключением.
У привившегося в России жителя Европы остается только одна главная дилемма: прививаться ли одобренной в ЕС вакциной, когда подойдет очередь?
– По идее, если человек получил две дозы, второй раз вакцинироваться не нужно. Если вакцины одинаково эффективны, то повторять недавно сделанную вакцинацию причин нет. С другой стороны, встает вопрос о принятии российской вакцинации в Европе и выдаче ”зеленых сертификатов”, — поясняет Антон Барчук.
А на третий раз не пропустим вас
Когда сейчас попадаешь в Россию из Европы, в глаза бросаются две вещи. Первая – это практически нормальная жизнь без ограничений, если не считать масочный режим и сокращенное количество зрителей в театрах и кинотеатрах. При этом кумулятивная заболеваемость ковидом остается одной из самых низких даже на мировом уровне, а весеннего пика, как в европейских странах, не наблюдалось. У эпидемиолога есть логичное объяснение этому феномену.
– В России сейчас нет условной третьей волны, которая идет во всем мире. Мы делали большое исследование в Петербурге по распространению коронавируса, и мы увидели большую вспышку заболевания в зимние месяцы. Она сопровождалась избыточной смертностью, и очень много людей переболело поздней осенью и зимой – практически половина Петербурга, – объясняет Антон Барчук.
Он говорит, что в России уже появились предпосылки для появления коллективного иммунитета без вакцинации. При этом оговаривается, что популяционный иммунитет возникнет только в том случае, если у переболевших иммунная защита будет сохраняться длительное время и не появится новых штаммов, способных обойти эту защиту.
Третья волна в Европе связана в основном с появившимися в конце прошлого года британской, южноафриканской и бразильской мутациями вируса SARS-CoV-2. Они оказались более заразными и стали причиной резких вспышек инфекции. До России эти новые штаммы добираются только сейчас, но к ухудшению эпидемиологической обстановки не приводят.
– Мы сотрудничаем с Институтом гриппа в Петербурге, и они говорят, что видят новые штаммы коронавируса в России, потому что, даже несмотря на закрытые границы, невозможно остановить их распространение по миру. Но все же в Россию эти мутации пришли позже, потому что Европа до наступления так называемой второй волны была более-менее открыта, а Россия была более изолирована. Коллеги регистрируют появление штаммов только сейчас, но из-за того, что, скорее всего, большинство переболело, а риск повторного заражения даже новым штаммом ниже, мы не видим большого числа новых случаев, – рассказывает Антон.
Второе, что бросается в глаза в России, – это обилие агитационных материалов, призывающих вакцинироваться. Ролики по телевидению со знаменитостями и врачами, репортажи в новостях, реклама в метро и уличные баннеры – все уверяют граждан в пользе вакцинации. В Европе тоже есть социальная реклама на тему пандемии, только касается она не вакцинации, а необходимости соблюдать дистанцию и носить маски. Вакцинация не нуждается в рекламе, потому что желающих сделать прививку хватает – не хватает препарата.
В России первую дозу вакцины получили в процентном соотношении почти в четыре раза меньше людей, чем в Финляндии, и более чем в два раза меньше, чем в ЕС. При этом о провале прививочной кампании говорить не приходится, потому что в европейских странах вакцинация нужна, чтобы избежать избыточных смертей и снять карантинные ограничения. В России ограничений и так осталось крайне мало, а избыточная смертность уже стала фактом: в прошлом году рост смертности там составил 18 процентов. Вот и не торопятся россияне ставить прививку, от которой никаких мгновенных бонусов не получат.
Свою роль играет и общее недоверие граждан к властям, говорит Юсси Лассила.
Антон Барчук находит дополнительные обоснования отсутствия у жителей России охоты к вакцинации.
– Есть несколько причин. Первая: многие переболели, многие сдали тесты на антитела и теперь рассказывают друг другу об их количестве. И у обывателя представление такое, что раз он переболел, раз есть антитела, то и прививаться пока не нужно. На самом деле у людей, которые переболели, нет противопоказаний к тому, чтобы делать вакцину. Вторая причина – традиционное недоверие к системе здравоохранения, к тому, что говорит государство. Даже если люди поддерживают правительство, то в душе все равно не доверяют тому, что им предлагают. Спроса практически нет, и получается парадокс, что есть условная Финляндия, где вводятся ограничения, чтобы успеть вакцинировать всех, и есть Россия, где есть вакцина, но нет желающих.