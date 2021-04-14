32-летний таллиннец сделал прививку Pfizer и поделился ощущениями

Первый раз про вакцинацию семейный врач упомянула между делом где-то в феврале, когда мы пришли к ней с плановым визитом дочки. Я так понял, что у семейных врачей есть какие-то списки, на кого распределяется эта вакцина. Я в этот список попал. Нет, я не работаю спасателем или учителем, и мне еще далеко до 65. Думаю, что в этот список я попал, потому что 10 лет назад перенес воспаление легких — и хотя в обычной жизни о нем не вспоминаю, но во время пандемии это означает принадлежность к группе риска.

Неделю назад мне позвонили и предложили сделать прививку, в пятницу укололи первой дозой Вакцинироваться я всё равно собирался, так что мне предложили - я согласился. Не пугают ли новости про то, что кто-то погибает после вакцины? Совсем нет. На мой взгляд, плюсы явно перевешивают риски.

К тому же прошло несколько дней после укола: температуры нет (и не было), осложнений нет (и не было). Голоса Билла Гейтса в голове тоже нет. Если серьезно, то как по мне, укол достаточно безболезненный, как обычный обезбаливающий укол. Секунд 30 где-то место укола побаливает, не больше, наверное. Сейчас место укола вообще не болит.

Вакцинация проходила в клинике у семейного врача. Каждые 5 минут, приблизительно, делали прививку 1 человеку. Вместе со мной в коридоре ещё 5-6 человек было, возраст у всех разный, но точно не смогу сказать, кому и сколько — все в масках, лиц толком не видно.

Теперь жду вторую дозу. Надеюсь, она будет такой же безболезненной.

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