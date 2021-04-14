Инспекция труда: в прошлом году при выполнении рабочих обязанностей погибло девять человек
За истекший год было зарегистрировано 3622 несчастных случая на производстве, из которых 2698 были легкими и 915 тяжелыми. На рабочем месте погибли 9 человек. По сравнению с 2019 годом в прошлом году произошло на 654 несчастных случая меньше.
По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, минувший год можно было бы назвать годом гигиены труда, т. к. снизилось не только количество несчастных случаев на производстве, но также улучшилось понимание того, что на рабочем месте необходимо поддерживать благоприятные для здоровья условия: ”Работодатели оценили риски и сделали все возможное для того, чтобы обуздать распространение коронавируса. В прошлом году мы активно проводили консультации и контролировали, соблюдаются ли на рабочих местах меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Мы отметили и как действительно продуманные мероприятия, так и выставленные специально для инспектора средства дезинфекции. К сожалению, инфекция коварна, и в некоторых случаях ей удается преодолевать даже самые хитроумные и непроходимые преграды”, — отметила она. ”Основываясь на опыте прошлого года, мы надеемся, что теперь даже самый упрямый работодатель понимает необходимость заботиться о здоровье работников, а сами работники отдают себе отчет в том, что правил безопасности следует придерживаться. В противном же случае работа предприятия, а в худшем случае и большей части экономики, просто остановится”, — добавила Марипуу.
По данным Департамента статистики Эстонии в прошлом году в Эстонии насчитывалось 137 980 предприятий. Их них под надзором Инспекции труда находилось 60 690 предприятий, т. к. там трудился как минимум один работник, с которым оформлен трудовой договор. В прошлом году наибольшее число работников, с которыми был оформлен трудовой договор, было занято в сфере торговли (88 059), государственном управлении (58 480) и здравоохранении (37 127). Наибольшие изменения в прошлом году произошли в гостиничном секторе, а также в секторе общественного питания. В этих сферах было потеряно 4100 рабочих мест. В сфере управления и оказания помощи утрачено 3600 рабочих мест. Строительный сектор сократился на 2500 рабочих мест. Однако в секторе здравоохранения появилось около 900 рабочих мест.
В прошлом году произошло на 654 несчастных случая меньше. Во время чрезвычайного положения число несчастных случаев на рабочем месте снижалось от месяца к месяцу: в марте (-163), апреле (-114) и мае (-99). Девять несчастных случаев на производстве повлекли за собой гибель человека. Пятеро из погибших работали на микропредприятиях (от 1 до 9 работников), трое — на малых предприятиях и один — на среднем предприятии. На крупных предприятиях несчастных случаев со смертельным исходом в прошлом году не было.
Большая часть несчастных случаев на производстве пришлась на сферы торговли и строительства, а меньше всего — на сферу рыболовства. Среди традиционно мужских специальностей набольшую опасность в плане несчастных случаев на производстве представляют профессии строителя, водителя грузовика и сварщика. Опасные женские профессии — это продавец в магазине, животновод и опекун в медицинском учреждении. Наибольшее число несчастных случаев на производстве было зарегистрировано в Таллинне и Харьюмаа, а наименьшее — на Хийумаа.
В прошлом году имели место 3378 трудовых споров, что на 14% больше, чем годом ранее. Работники подали 2987 заявлений, а работодатели, в свою очередь, — 391 заявление. 21% от числа заявлений закончились компромиссом. Чаще всего выдвигались финансовые требования, общая сумма которых составила 11,9 млн евро. В полном объеме были удовлетворены требования на общую сумму в 2,1 млн евро. Общая же сумма в случае достижения компромисса составила 3,3 млн евро.
В 2019 году на производстве произошло 4276 несчастных случаев, из которых 3133 относились к легким, 1128 были тяжелыми, а 15 закончились смертью работника. Возникло 2942 трудовых спора.