Инспекция труда: в прошлом году при выполнении рабочих обязанностей погибло девять человек

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, минувший год можно было бы назвать годом гигиены труда, т. к. снизилось не только количество несчастных случаев на производстве, но также улучшилось понимание того, что на рабочем месте необходимо поддерживать благоприятные для здоровья условия: ”Работодатели оценили риски и сделали все возможное для того, чтобы обуздать распространение коронавируса. В прошлом году мы активно проводили консультации и контролировали, соблюдаются ли на рабочих местах меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Мы отметили и как действительно продуманные мероприятия, так и выставленные специально для инспектора средства дезинфекции. К сожалению, инфекция коварна, и в некоторых случаях ей удается преодолевать даже самые хитроумные и непроходимые преграды”, — отметила она. ”Основываясь на опыте прошлого года, мы надеемся, что теперь даже самый упрямый работодатель понимает необходимость заботиться о здоровье работников, а сами работники отдают себе отчет в том, что правил безопасности следует придерживаться. В противном же случае работа предприятия, а в худшем случае и большей части экономики, просто остановится”, — добавила Марипуу.