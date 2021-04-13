Трагическая картина: дорогой экскаватор утонул в торфе во время выполнения мелиорационных работ

В январе и феврале Эстонию накрыла продолжительная полоса сильных морозов, что дало возможность заняться работами по мелиорации лесов и земель, выполнять которые в теплое и влажное время года достаточно сложно в связи с весом тяжелой техники и мягкостью грунта. Тем не менее, иной раз даже действительно сильные морозы не способны проморозить землю в достаточной степени, и именно из-за этого дорогой гусеничный экскаватор Komatsu во время работ провалился через мягкий торф в болото.

По словам руководителя группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэта Ярва, аналогичные происшествия случаются с крупной техникой почти каждый год. ”Действительно, в этом году в связи с холодной и сухой зимой в PZU по сравнению с предыдущими годами поступило несколько меньше сообщений о таких случаях. Тем не менее, подобные происшествия всегда обуславливают возникновение весьма значительных сумм ущерба, так как такая техника является чрезвычайно дорогой на рынке как новых, так и подержанных машин”, — подтвердил Ярв.

В итоге снова завести экскаватор не удалось, и когда после наступления теплой погоды владелец наконец-то смог его вытащить, выяснилось, что повреждения настолько значительны, что восстанавливать машину не имело смысла. До происшествия фирма PZU Kindlustus оценила стоимость экскаватора в 70 тысяч евро, и в итоге эта сумма была возмещена владельцу.