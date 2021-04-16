Сколько стоит жизнь в Эстонии? Блогер сделал обзор цен на продукты в Таллинне

"Сколько стоит еда в Эстонии и насколько велики цены на продукты в Таллинне ? Сегодня мы сделаем закупку в продуктовом магазине Prisma и расскажем, что сколько стоит, и какова реальная цена на продукты питания в Эстонии" — пишет Юлиус в описании к ролику. Кроме того блогер рассчитал, какую долю общего своего месячного бюджета он тратит на продукты, показав таким образом реальную картину того, как обстоят дела с благосостоянием населения.

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