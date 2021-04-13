Медицинский центр Confido открыл новую экспресс-клинику в торговом центре Rocca al Mare(4)
Экспресс-клиники Confido — это инновационные медицинские учреждения с уникальной в Европе концепцией, позволяющей решать различные проблемы в области здравоохранения.
”Наша цель заключается в том, чтобы медицинская помощь была более доступной для тех, кто в ней нуждается, — сказала руководитель экспресс-клиник Confido Ленне Рятсеп. — Мы все видим и на себе ощущаем, что врачи и медсестры работают на пределе своих возможностей. Плановое лечение ограничено, отделения неотложной помощи и машины скорой помощи перегружены, как и семейные врачи. Экспресс-клиника может внести свой вклад и взять на себя часть работы, связанной с более легкими и неотложными проблемами со здоровьем, причем может делать это по вечерам и в выходные дни”.
Экспресс-клиника в Rocca al Mare располагает пятью приемными кабинетами, где предлагаются услуги общего врача и врача-специалиста, услуга сестринского ухода, а в будущем добавятся также услуги эстетической медицины. В экспресс-клинику можно обращаться по поводу небольших травм или плохого самочувствия, для проведения обследований здоровья, вакцинации, для консультирования по темам питания или зависимости, а также за другими медицинскими советами. В экспресс-клинике также можно сдать тест на COVID-19, необходимый для того, чтобы отправиться в путешествие. К тестированию допускаются только люди, не имеющие признаков инфекционного заболевания. Если человек подозревает, что может быть заражен вирусом COVID-19, то следует немедленно связаться со своим семейным врачом.
По словам директора центра Rocca al Mare Кристиана Маарооса, открытие экспресс-клиники Confido является первым шагом в обновлении центра, в ходе которого за счет торговых площадей планируется увеличить объем различных услуг. ”В будущем медицинское обслуживание в нашем центре будет приобретать всё большее значение. Это развитие также соответствует стратегии Citycon по переходу от классической бизнес-модели торговых центров к более разнообразным общественным центрам. С точки зрения клиентов, торговый центр очень удобен для медицинского обслуживания — у нас есть бесплатная парковка, к тому же во время одного и того же визита доступны другие товары и услуги. Мы рады, что нашим первым арендатором, предлагающим медицинские услуги, является экспресс-клиника Confido, бесспорный пионер в этой области”, — добавил Маароос.
Помимо торгового центра Rocca al Mare, экспресс-клиники Confido находятся также в центрах Lasnamäe Centrum и Nautica в Таллинне и в торговом центре Lõunakeskus в Тарту. Экспресс-клиники открыты семь дней в неделю в соответствии с часами работы торговых центров.
”Сейчас в экспресс-клиники люди чаще всего обращаются для того, чтобы сдать тест на COVID‑19 перед поездкой, — сказала Рятсеп. — Люди также приходят на общую консультацию с врачом, для медицинского осмотра для получения водительских прав, на вакцинацию, например, от клещевого энцефалита, на осмотр родимых пятен, удаление ушной серы и для продления рецепта”.
На платный прием в экспресс-клинику могут обращаться пациенты, внесенные в любой список семейных врачей, а также люди, не приписанные ник одному семейному врачу. Принимаются как взрослые, так и дети, независимо от того, имеют ли они медицинскую страховку или нет. В обычных условиях нет необходимости заранее записываться на прием в экспресс-клинику, но в связи с распространением вируса предварительная регистрация сейчас необходима для обеспечения безопасности как пациентов, так и персонала клиники, а также для того, чтобы попасть на прием, не ожидая в очереди.
Экспресс-клиники Confido также предлагают платную услугу консультационной линии врача по телефону 1500. По этому платному телефону можно получить основательную профессиональную медицинскую помощь. По телефону отвечают врачи и медсестры, которые могут проконсультировать и при необходимости, приедут с визитом на дом. Также можно, помимо прочего, продлить рецепты и открыть больничный лист.