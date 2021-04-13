Медицинский центр Confido открыл новую экспресс-клинику в торговом центре Rocca al Mare

Экспресс-клиники Confido — это инновационные медицинские учреждения с уникальной в Европе концепцией, позволяющей решать различные проблемы в области здравоохранения.

”Наша цель заключается в том, чтобы медицинская помощь была более доступной для тех, кто в ней нуждается, — сказала руководитель экспресс-клиник Confido Ленне Рятсеп. — Мы все видим и на себе ощущаем, что врачи и медсестры работают на пределе своих возможностей. Плановое лечение ограничено, отделения неотложной помощи и машины скорой помощи перегружены, как и семейные врачи. Экспресс-клиника может внести свой вклад и взять на себя часть работы, связанной с более легкими и неотложными проблемами со здоровьем, причем может делать это по вечерам и в выходные дни”.

Экспресс-клиника в Rocca al Mare располагает пятью приемными кабинетами, где предлагаются услуги общего врача и врача-специалиста, услуга сестринского ухода, а в будущем добавятся также услуги эстетической медицины. В экспресс-клинику можно обращаться по поводу небольших травм или плохого самочувствия, для проведения обследований здоровья, вакцинации, для консультирования по темам питания или зависимости, а также за другими медицинскими советами. В экспресс-клинике также можно сдать тест на COVID-19, необходимый для того, чтобы отправиться в путешествие. К тестированию допускаются только люди, не имеющие признаков инфекционного заболевания. Если человек подозревает, что может быть заражен вирусом COVID-19, то следует немедленно связаться со своим семейным врачом.