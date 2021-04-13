В прошлом году общая сумма выплат Больничной кассы за сверхдорогие лечебные случаи составила более 6,6 млн евро

Больничная касса считает сверхдорогими такие случаи, когда лечение одного человека в областной больнице стоит более 104 000 евро, а в общей или центральной больнице — более 73 000 евро. Больничная касса учитывает чрезвычайно дорогостоящие случаи лечения, выходящие за рамки обычного контрактного объема больниц, поскольку в противном случае такие случаи лечения уменьшили бы возможности лечения для других людей.

Рихо Пеек, руководитель финансового отдела Больничной кассы, сказал, что в прошлом году самые дорогие случаи были связаны с маленькими детьми, которых лечили в Таллиннской детской больнице. В случае самых дорогих из таких лечебных случаев лечение длилось более 200 дней. В связи с тремя самыми дорогими случаями лечения детей Больничная касса заплатила около 242 000 евро в одном случае и около 222 000 евро и 211 000 евро в случае остальных двух.

”Один лечебный случай — это счет за лечение для одного заболевания или одного пребывания в больнице, но часто случается, что позже к ним добавляются и дополнительные счета. Поэтому суммы, которые мы платим за лечение детей из нашего общего бюджета медицинского страхования, определенно еще нельзя назвать окончательными”, — подтвердил Пеек.

Если рассматривать лечение взрослых, то самый дорогой лечебный случай был связан с лечением рака, Больничная касса выплатила за него около 240 000 евро. В 2020 году медицинские учреждения предоставили Больничной кассе 49 уникальных счетов за лечение на общую сумму около 6,6 миллиона евро. Это на четыре меньше, чем в 2019 году, когда сумма была больше — 7,2 миллиона евро (6,6 в 2020 году).

Сверхдорогие случаи лечения из года в год по-прежнему связаны с одними и теми же диагнозами — такими как рак, желудочно-кишечные заболевания, болезни органов системы кровообращения или сердца.