Экономика
13.04.2021, 11:52

В прошлом году общая сумма выплат Больничной кассы за сверхдорогие лечебные случаи составила более 6,6 млн евро

 
Foto: Robin Roots, Õhtuleht
В прошлом году Больничная касса Эстонии выплатила более ста тысяч евро за отдельный случай сверхдорогого лечения для 49 человек, при этом самые дорогие из данных лечебных счетов были выписаны по поводу лечения детей.

Больничная касса считает сверхдорогими такие случаи, когда лечение одного человека в областной больнице стоит более 104 000 евро, а в общей или центральной больнице — более 73 000 евро. Больничная касса учитывает чрезвычайно дорогостоящие случаи лечения, выходящие за рамки обычного контрактного объема больниц, поскольку в противном случае такие случаи лечения уменьшили бы возможности лечения для других людей.

Рихо Пеек, руководитель финансового отдела Больничной кассы, сказал, что в прошлом году самые дорогие случаи были связаны с маленькими детьми, которых лечили в Таллиннской детской больнице. В случае самых дорогих из таких лечебных случаев лечение длилось более 200 дней. В связи с тремя самыми дорогими случаями лечения детей Больничная касса заплатила около 242 000 евро в одном случае и около 222 000 евро и 211 000 евро в случае остальных двух.

”Один лечебный случай — это счет за лечение для одного заболевания или одного пребывания в больнице, но часто случается, что позже к ним добавляются и дополнительные счета. Поэтому суммы, которые мы платим за лечение детей из нашего общего бюджета медицинского страхования, определенно еще нельзя назвать окончательными”, — подтвердил Пеек.

Если рассматривать лечение взрослых, то самый дорогой лечебный случай был связан с лечением рака, Больничная касса выплатила за него около 240 000 евро. В 2020 году медицинские учреждения предоставили Больничной кассе 49 уникальных счетов за лечение на общую сумму около 6,6 миллиона евро. Это на четыре меньше, чем в 2019 году, когда сумма была больше — 7,2 миллиона евро (6,6 в 2020 году).

Сверхдорогие случаи лечения из года в год по-прежнему связаны с одними и теми же диагнозами — такими как рак, желудочно-кишечные заболевания, болезни органов системы кровообращения или сердца.

Дорогостоящими эти случаи лечения делают количество дней, проведенных пациентов в отделении интенсивной терапии, продолжительность длительного стационарного лечения, сложные операции и наличие у человека множества сопутствующих проблем со здоровьем помимо основного заболевания.

"У людей могут быть такие сложные и тяжелые заболевания, что нередко в рамках одного лечебного случая человеку проводят около сотни медицинских услуг или обследований. Также может случиться, что человек находится в больнице в течение длительного времени, и это также означает, что для Больничной кассы такой счет лечение будет более дорогой”, — добавил Пеек.

Больницы, представившие в Больничную кассу сверхдорогие медицинские счета, год за годом остаются прежними, потому что более сложные и длительные виды лечения обычно проводятся в региональных больницах. Сверхдорогие лечебные случаи прошлого года были проведены в Северо-Эстонской Региональной больнице (17 лечебных случаев) и в Клинике Тартуского Университета (6), а также в Западно-Таллиннской Центральной Больнице (4).

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