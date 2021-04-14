Лето близко: 3 главных вопроса о замене шин

На самые частые вопросы автовладельцев о замене шин отвечает руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала.

Когда необходимо менять шины?



Один из самых частых вопросов, который задают в представительствах Amserv, касается того дня, когда обязательно должны быть установлены летние покрышки. ”Использование летних шин разрешено уже с 1 марта, но в общем случае стоит подождать до того момента, когда средняя суточная температура будет выше 5 градусов. Согласно законодательству, шипованные покрышки не позднее 1 мая должны быть заменены на летнюю резину”, — говорит Аасала.

”Ламельные шины можно использовать круглогодично, но при этом необходимо считаться с тем, что за счет более мягкой резины и протектора с большим числа ламелей при высоких температурах будет и более длинный тормозной путь, а устойчивость на дороге хуже”, — поясняет Аасала те причины, по которым безопаснее все же предпочесть летнюю резину.

По словам Аасала, смена шипованных покрышек и разумна с точки зрения интереса всех горожан, потому что при нынешних сухих погодных условиях пыль, поднимаемая из-за износа асфальта, влияет на качество воздуха. ”По сути, мы вдыхаем эти микрочастицы и это сказывается на здоровье”, — отмечает он и добавляет, что загрязнения воздуха — это проблема не только самых крупных городов мира.

Если покрышки поменяли, то при их хранении необходимо убедиться в том, чтобы слишком много колес не было сложено в т.н. башни. ”Если шины без дисков складывают в башню и их уже более 8, то у нижних шин может так вдавиться внутренний каркас, что позже уже не будет возможности их снова смонтировать на диск”, — обращает внимание Аасала и советует хранить шины скорее вертикально, ставя их в ряд или же оставлять их на хранение у шиномонтажников, что исключает необходимость возить их туда-сюда.

Использовать ли прошлогоднюю летнюю резину или приобрести новую?