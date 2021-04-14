Лето близко: 3 главных вопроса о замене шин(2)
На самые частые вопросы автовладельцев о замене шин отвечает руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала.
Когда необходимо менять шины?
Один из самых частых вопросов, который задают в представительствах Amserv, касается того дня, когда обязательно должны быть установлены летние покрышки. ”Использование летних шин разрешено уже с 1 марта, но в общем случае стоит подождать до того момента, когда средняя суточная температура будет выше 5 градусов. Согласно законодательству, шипованные покрышки не позднее 1 мая должны быть заменены на летнюю резину”, — говорит Аасала.
”Ламельные шины можно использовать круглогодично, но при этом необходимо считаться с тем, что за счет более мягкой резины и протектора с большим числа ламелей при высоких температурах будет и более длинный тормозной путь, а устойчивость на дороге хуже”, — поясняет Аасала те причины, по которым безопаснее все же предпочесть летнюю резину.
По словам Аасала, смена шипованных покрышек и разумна с точки зрения интереса всех горожан, потому что при нынешних сухих погодных условиях пыль, поднимаемая из-за износа асфальта, влияет на качество воздуха. ”По сути, мы вдыхаем эти микрочастицы и это сказывается на здоровье”, — отмечает он и добавляет, что загрязнения воздуха — это проблема не только самых крупных городов мира.
Если покрышки поменяли, то при их хранении необходимо убедиться в том, чтобы слишком много колес не было сложено в т.н. башни. ”Если шины без дисков складывают в башню и их уже более 8, то у нижних шин может так вдавиться внутренний каркас, что позже уже не будет возможности их снова смонтировать на диск”, — обращает внимание Аасала и советует хранить шины скорее вертикально, ставя их в ряд или же оставлять их на хранение у шиномонтажников, что исключает необходимость возить их туда-сюда.
Использовать ли прошлогоднюю летнюю резину или приобрести новую?
Сейчас у работников шиномонтажа часто спрашивают и о том, надежны ли для езды покрышки с прошлого летнего сезона или же их нужно заменить. ”В данном случае автовладелец может сам сделать осмотр — есть на боках шин трещины, насколько равномерно они стерты. Также необходимо считаться, что разрешенная глубина протектора должна быть не меньше 1,6 мм. Также неразумно в начале сезона устанавливать на автомобиль шины, где глубина протектора меньше 2 мм, потому что их все равно придется менять еще во время летнего сезона, а значит плата за монтаж будет двойной. Помимо всего прочего, изношенные шины не безопасны во время влажных условий на дороге”, — отвечает Аасала.
Если выясняется, что имеющиеся летние покрышки все же слишком изношены, то руководитель послепродажного обслуживания Amserv советует при покупке новых учитывать технические данные автомобиля по части размера шин, их индекс нагрузки и скорости, чтобы они подходили дискам, нормально убирались в колесные арки и ничего бы не задевали. Также, по словам Аасала, необходимо учитывать массу автомобиля, чтобы шины выдерживали бы и в случае полной нагрузки машины. ”Для выбора на самом деле нужно запастись временем и узнать об опыте других пользователей”, — советует он.
Насколько безопасно обслуживание в шиномонтаже в нынешний вирусный период?
Нынешний период распространения коронавируса неизбежно вызывает беспокойство у водителей по части безопасности при замене покрышек. ”Спрашивают, например, о том, здоровы ли сами работники или же где автовладелец может подождать, пока проходят работы в его машиной”, — рассказывает Аасала.
”Автосервисы по-прежнему работают, чтобы обеспечить безопасность на наших дорогах и надежность автомобилей. Да и при самом обслуживании автомобилей используется множество специальных мер, чтобы работы были организованы с соблюдением норм безопасности как для специалистов, так и для автовладельцев”, — пояснил руководитель послепродажного обслуживания, по словам которого только в пунктах шиномонтажа Amserv ежегодно шины меняют для примерно 6000 автомобилей.
”Для обеспечения безопасности как в мастерских, так и в помещениях для обслуживания клиентов применяются защитные и дезинфицирующие средства, вся зона обслуживания реорганизована для минимального физического контакта, а в Таллинне, Тарту и Пярну автомобиль можно отдать и забрать совершенно бесконтактно — через шкафчик для ключей”, — пояснил Аасала. Также, по его словам, автовладельцев просят по возможности приезжать на замену покрышек в одиночку.
Для того, чтобы автовладельцы могли бы безопасно заменить шины на автомобилях без лишнего ожидания на месте, по словам руководителя послепродажного обслуживания Amserv, можно заранее бронировать время для работ через самообслуживание, по телефону или через э-почту и прибывать именно к назначенному времени. ”В случае заболевания или самоизоляции заранее оговоренное время можно, разумеется, изменить”, — отметил Аасала.